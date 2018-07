BMC s'impose et offre le jaune à Van Avermaet, Froome se replace

BMC a dominé la concurrence sur contre-la-montre par équipes disputé autour de Cholet. Les coureurs de la formation américaine ont bouclé les 35,5 kilomètres à près de 55 kilomètres heure de moyenne.



Grâce à ce succès Greg Van Avermaet endosse le maillot jaune pour la deuxième fois de sa carrière. Les Sky de Chris Froome et Quick Step de Philippe Gilbert complètent le podium à respectivement 4 et 6 secondes.



Froomey est l’autre grand vainqueur du jour. Retardé dans la première étape, il a gommé une partie de son débours. Il est toujours à 44 secondes de Tom Dumoulin (Sunweb) et à 20 secondes de Rigoberto Uran (EF Drapac). Le quadruple vainqueur de la Grande boucle s'est rapproché d'Alejandro Valverde et Mikel Landa (Movistar) et a passé Vincenzo Nibali (Barhain-Merida) et Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale).



Sagan maillot jaune à la peine



Partis moins vite de Michelton-Scott, les Britanniques ont accéléré et ont sacrifié Rowe et Poels dans la deuxième partie de l’épreuve. Insuffisant toutefois pour rivaliser avec BMC. Quick Step a haussé le tempo dans les portions difficiles du tracé mais la belle unité de l'équipe a explosé. Les boys de Patrick Lefevere ont perdu des éléments et du temps. Il a sans doute manqué quelques relais pour faire le match jusqu'au bout avec BMC.



Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) s'attendait à perdre sa tunique dorée dans ce chrono. Il avait vu juste. En plus, le triple champion du Monde n'avait pas les jambes. Il a même dû laisser partir ses équipiers dans la côte de Séguinière.