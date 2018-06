Our #TDF2018 roster is in!



Meet the eight riders and read more https://t.co/bBPQTPkfln



@PaddyBevin

@CarusoDamiano

@simongerrans

@stefankueng

@richie_porte

@michaelschaer

@GregVanAvermaet

Tejay van Garderen#Ride_BMC pic.twitter.com/CMNonQS711