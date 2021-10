Binche ville départ du Tour de France 2022 : tout savoir sur l'étape belge

3ème étape : Binche > Epernay : Victoire de Julian Alaphilippe - Tour de France 2019 - 08/07/2019 Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick) s'est imposé dans la troisième étape du Tour de France au bout d'une étourdissante démonstration de panache. Tim Wellens (Lotto-Soudal) relaie Greg Van Avermaet (CCC) en tête du classement du maillot à pois. Le N.1 mondial a déposé tout le monde dans la Côté de Mutigny. Ultra explosif, ultra offensif, le puncheur français a basculé avec quelques secondes d’avance et a continué son effort sans hésiter. Il reste 16 kilomètres. Candidat à la victoire, Alafpolak n’a pas attendu la dernière bosse. Il visait le jaune et était prêt à prendre tous les risques pour y parvenir. Alaphilippe n'a pas faibli et a mené son raid à son terme et a réussi son double objectif. Derrière, Michael Matthews (Sunweb) et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) ont été les plus costauds du peloton. Mike Teunissen (Jumbo-Visma), lâché dans les bosses d’un final pour costaud, a cédé son maillot de leader. Tim Wellens (Lotto-Soudal), présent dans l’échappée matinale, est parti seul à 48 kilomètres de la ligne. Au courage, au panache et au talent, il a résisté au peloton et a fait le plein de points pour s’emparer du maillot à pois de Greg Van Avermaet (CCC). Le maillot de meilleur grimpeur change d’épaules mes reste belge.