Binche à nouveau ville-départ d'une étape du Tour de France en 2022 ?

Les rumeurs vont bon train ces derniers jours, à trois semaines de l'officialisation du parcours du Tour de France 2022. La Belgique, particulièrement bien placée d'un point de vue géographique pour cette édition qui s'élancera du Danemark, devrait bien accueillir la plus grande course du monde, ne fut-ce que pour quelques heures. Après Tournai, régulièrement citée et où Christian Prudhomme est attendu en visite mardi, voilà que la ville de Binche semble tenir la corde pour accueillir le départ d'une étape l'été prochain.

D'après Le Soir et SudPresse, la cité du Gille pourrait bien retrouver les joies d'un départ, trois ans après avoir déjà accueilli le maillot jaune (alors porté par Mike Teunissen, Wout van Aert ayant lui enfilé le maillot blanc après les deux étapes bruxelloises) et tout le peloton lors de la 3e étape du Tour 2019 qui reliait Binche et Epernay (victoire de Julian Alaphilippe).

Le Grand Départ du Tour 2022 aura lieu à Copenhague, avec une première étape contre-la-montre le vendredi 1er juillet, puis deux autres étapes danoises les samedi 2 et dimanche 3 juillet. Le peloton sera (déjà) au repos le lundi 4 juillet, pour le transfert vers la France... et la Belgique, donc. Selon les informations de nos confrères, Binche accueillerait théoriquement le départ de l'étape du mardi 5 juillet.

Mais avant de sortir les tambours et les trompettes, il faudra tout de même attendre l'officialisation du parcours 2022, le 14 octobre à Paris. Et la fin des rumeurs.