Bernal ouvert "à d'autres possiblités" que le Tour en 2020

Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019, a laissé la porte ouverte à "d'autres possibilités" que la défense de son titre l'été prochain même s'il se dit prêt à assumer cette responsabilité.

"J'ai l'esprit ouvert, ce n'est pas seulement une décision de ma part et je n'exclue pas d'autres possibilités", a déclaré le grimpeur colombien de l'équipe Ineos lors de la présentation de l'édition 2020.

"Ce serait vraiment formidable d'assumer cette responsabilité de devoir défendre le maillot jaune. Ce serait très spécial et très beau", a-t-il ajouté.

"Il me semble que le parcours est bon pour moi mais il faut aussi regarder le Giro. Je ne veux pas être un coureur qui ne regarde pas les autres grands tours", a poursuivi le Colombien de l'équipe Ineos, l'un des plus jeunes vainqueurs de l'histoire du Tour de France (22 ans).

Depuis son arrivée dans une équipe WorldTour en 2018, Bernal a pris part seulement au Tour de France, à deux reprises.

La formation britannique, qui a gagné six des sept dernières éditions du Tour, compte plusieurs autres têtes d'affiche. Principalement les Britanniques Chris Froome, quadruple lauréat du Tour qui relève d'une grave blessure, et Geraint Thomas, vainqueur en 2018 et deuxième en 2019, ainsi que l'Équatorien Richard Carapaz, qui s'est adjugé le Giro 2019 et a été recruté par Ineos.

"Nous allons voir les itinéraires, ce que l'équipe pense, ce que Dave (Brailsford, directeur) pense, les autres coureurs... Ce n'est pas juste ma décision. J'ai l'esprit ouvert. Il y a beaucoup de possibilités: le Giro, le doublé Giro-Tour, Giro-Vuelta...", a détaillé Bernal.

"C'est une décision qui n'est pas prise à la légère", a-t-il poursuivi. "Je ne peux pas arriver et dire 'je serai dans l'équipe du Tour'. Nous sommes une équipe et nous devons trouver un moyen de répartir les courses, en fonction de la course la mieux adaptée à chaque coureur."

L'année passée déjà, Geraint Thomas avait laissé la porte ouverte à une participation au Giro avant que son équipe décide de concentrer ses efforts sur le Tour de France.