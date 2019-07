Bernal, le nouveau maillot jaune, fond en larmes en pleine interview

Egan Bernal (Ineos) s'est emparé de la tête du classement général du Tour de France au soir d'une 19e étape rocambolesque et arrêtée en raison d'une météo très capricieuse dans les Alpes.



La grêle, la neige et un éboulement ont forcé les organisateurs à mettre un terme à la course. Le Colombien, seul en tête au sommet de l'Iseran, est passé par toutes les émotions en l'espace de quelques minutes ce vendredi. Survolté par l'idée de gagner l'étape et de prendre le maillot jaune, il a été frustré par la décision d'ASO ... avant d'apprendre qu'il était bien le nouveau leader.



A peine le temps de digérer toutes ses informations, qu'il a été transporté à Tignes pour la cérémonie protocolaire. Là dans la station française, il a endossé le premier maillot jaune de sa carrière et a donné sa première interview en tant que premier du Général.



"Je suis très heureux. Demain va être une journée très importante et j'espère pouvoir défendre ce maillot jusqu'à Paris. C'est juste incroyable. C'est quelque-chose dont nous avons rêvé".



Au fil de ses mots, il se rend compte qu'il mène la plus grande course du monde et que la victoire - celle que toute la Colombie attend - est toute proche. Et l'émotion rattrape le grimpeur de 22 ans.



"Je veux juste passer la journée de demain et rejoindre Paris. Demain, nous espérons faire le meilleur job possible mais le Tour n'est pas encore fini. Si je veux arriver à Paris avec le maillot jaune ... l'équipe le mérite et toute la Colombie le mérite".