Bernal dépité : "Je me sentais pourtant bien mais les deux Slovènes sont presque d'un autre niveau"

L'image a fait réagir bon nombre d'observateurs ce vendredi : celle d'Egan Bernal, pourtant tenant du titre sur le Tour, en pleurs après avoir franchi la ligne d'arrivée de la 13e étape. Alors qu'il avait pourtant mis ses coéquipiers à contribution à l'avant du peloton, le grimpeur colombien a cédé sous les coups de boutoir de l'infernal tandem slovène Roglic-Pogacar. Au final, un Bernal quelque peu en deçà des attentes, concède un débours de 38 secondes et accuse désormais 59 secondes de retard sur le maillot jaune.

Un minute loin d'être irrattrapable mais qui témoigne que, cette année, Bernal a de la concurrence et que la lutte pour le graal risque d'être acharnée. "Les Slovènes sont presque d'un autre niveau. J'ai fait de mon mieux, mais les autres étaient plus forts que moi. Je ne pouvais pas faire plus et je me suis senti bien toute la journée. J'ai regardé mes données sur l'étape et ce sont presque les meilleures de ma carrière. Mais les autres sont simplement allés plus vite" confiait-il frustré au micro de Reuters après l'étape.

Bernal parviendra-t-il à renverser la balance ? Rien n'est moins sûr au vu du niveau affiché par les deux leaders du général. Mais sur le Tour tout est possible, et un 'jour sans' n'est finalement jamais loin. Même quand on est slovène.