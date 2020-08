Benoot sur la neutralisation de la 1e étape : "Si on court normalement, il n'y a pas dix coureurs à l'arrivée"

Benoot sur la neutralisation de la 1e étape : "Si on court normalement, il n'y a pas dix coureurs... Peu de monde s'y attendait, et pourtant la 1e étape du Tour de France, pourtant dédiée aux sprinteurs-puncheurs, a livré son lot de spectacle...et de chutes. Sur un parcours détrempé par la pluie, les 176 coureurs au départ ont dû jouer aux équilibristes pour éviter les mésaventures et rester sur leur vélo. A l'arrivée, tous les coureurs s'accordaient pour dire que les conditions météorologiques étaient dantesques. "C’était pas normal, ça glissait comme sur de la glace. C’était vraiment dangereux. Au moins 60 coureurs sont tombés. Heureusement qu’on a neutralisé la descente" confiait Tiesj Benoot à notre micro.