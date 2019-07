Benoot: "Le Tour est encore long, j'ai retrouvé mes jambes"

Tiesj Benoot a terminé deuxième de la 9e étape du Tour de France, dimanche à Brioude. Daryl Impey a été plus rapide au sprint. Benoot a dû se consoler avec la "combativité" du jour. "Dommage", a dit le coureur de Lotto Soudal après coup. "Mais je savais que ce ne serait pas facile contre Impey. Il est plus rapide, gagne de petits sprints massifs. J’étais donc un peu piégé à la fin. Dommage que l’arrivée n’ait pas été dans cette petite montée où j’étais le plus fort."

Benoot accéléra dans la dernière côte, avec Roche et plus tard Impey pour seuls compagnons. "Et à la fin, j’ai lâché Roche," dit Benoot. "C’était une sale situation. En lâchant Roche, je me suis battu moi-même. Je voulais qu’il revienne après ça, mais le groupe avec Naesen et Stuyven s’est rapproché et je ne voulais pas prendre ce risque, car ce sont des gars rapides. Donc je n’ai pas attendu de toute façon. Avec Roche avec moi, j’aurais pu jouer un peu plus. J’ai attaqué et tout à coup Impey était là. Je ne sais pas d’où il venait. Soudain j’ai vu un maillot blanc : Impey. Il avait dû céder plus tôt dans la montée, mais apparemment il a dû faire un très bon dernier kilomètre. J’ai été vraiment surpris qu’il soit revenu. Il était fort, un bon gagnant, mais bien sûr, vous préférez gagner."

Benoot n’est pas le plus rapide à l’arrivée. "Et contre Impey, il n’y a pas grand chose à faire. Il gagne des sprints en petits groupes. J’ai essayé de l’enfermer, j’ai fait tout ce que je pouvais, même si je savais que ce serait difficile. Je n’ai pas fait d’erreur dans ce sprint, je n’ai pas pris le relais à la fin. Deuxième, oui, c’est le premier perdant, n’est-ce pas ? C’est une occasion manquée. Il y en aura d’autres dans le Tour, mais gagner aurait été bien. C’est la première fois dans le Tour que je suis si près de gagner, j’espère que j’aurai encore de telles occasions. Maintenant bon : le Tour est encore long et je suis content d’avoir retrouvé mes bonnes jambes après quelques jours difficiles. L’équipe se porte bien et c’est aussi un stimulant supplémentaire. Demain, nous irons de nouveau au sprint pour Caleb Ewan. Je vais essayer dans l’échappée. Le Prix de la combativité ? Oui, mais je ne suis pas venu au Tour pour ce prix-là."