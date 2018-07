Benoot : "Je peux peut-être finir 15e du Tour mais je préférerais gagner une étape"

Tiesj Benoot aborde à 24 ans son deuxième Tour de France. L'année dernière, il a été plusieurs fois sous les feux de la rampe et il a terminé 20e au classement final. "Le classement n'est pas un objectif", a souligné le Gantois de Lotto-Soudal mercredi, lors d'une conférence de presse. "Je n'arrête pas de le répéter. Je vise un succès d'étape."

La huitième place est son meilleur classement dans l'étape des bordures de Roman-sur-Isère, mais le coureur de 'classiques' a été particulièrement remarquable dans les étapes de montagne avec plusieurs beaux résultats. "J'ai été capable de faire ce que je voulais faire, donc je suis satisfait", avait-t-il reconnu l'an dernier. "Il n'y a pas eu de super résultat dans ce Tour, donc je reviendrai l'année prochaine pour davantage."

Il est donc là cette année. Avec une victoire dans les Strade Bianche, quelques belles places d'honneur au printemps et une quatrième place au classement final du Tirreno-Adriatico. Il n'a pas était mauvais au Dauphiné avec sa 14e place, mais il ne court pas encore avec à l'esprit un bon résultat au classement final. "Non, je peux peut-être finir 15e du Tour, mais je ne me concentre pas là-dessus et je préférerais gagner une étape. C'est le grand objectif. Je ferai aussi mon travail pour André Greipel, comme je l'ai fait l'année dernière, pour le guider, lui et son 'train' dans les derniers kilomètres. C'est notre plus grande chance de gagner une étape et je suis ravi de faire mon travail pour lui. Dans toutes les autres étapes, je peux saisir ma chance, comme ce sera le cas pour Thomas (De Gendt) et Jelle (Vanendert). Non, nous n'avons pas encore de plan d'attaque. Il est encore un peu tôt pour cela."

Benoot a passé beaucoup de temps ces derniers mois en haute altitude, dans la Sierra Nevada. Lors des classiques du printemps, quelques semaines, en mai et juin de nouveau. Il a passé plus de 60 jours au-dessus de 2.000 mètres d'altitude. "Cela fait partie du travail", dit-il, "je n'ai aucun problème d'être si souvent loin de chez moi. Combien de fois ai-je été à la maison ? Honnêtement, je ne sais même pas. Il ne me faut pas beaucoup d'efforts pour m'entraîner et je remarque surtout que je m'améliore."

Après son dernier stage en haute altitude et le championnat de Belgique, il s'est entraîné quelques jours dans les Ardennes. "Pour conserver les sensations de grimper", a-t-dit. "Mais il ne s'agissait plus de blocs d'entraînement lourds. Je suis heureux que le Tour soit enfin sur le point de commencer. Ce sont encore quelques jours étranges et longs, samedi nous seront prêts à y aller. La première semaine, c'est une question de survie. Je ne vois des opportunités que dans l'étape jusqu'à Mûr-de-Bretagne et ensuite nous devons nous montrer avec l'équipe dans l'étape des pavés. Nous sommes une équipe de classiques, c'est un parcours qui nous convient. Je pense que de nombreux coureurs de classement vont être inquiets et à juste titre. Ce sera très difficile, en particulier dans les derniers 70 km il y a encore beaucoup de pavés. J'ai hâte d'y être, mais il peut se passer beaucoup de choses là-bas. Qui sait, je peux prendre le maillot blanc (du meilleur jeune, ndlr). J'espère pouvoir le porter quelques jours dans ce Tour."