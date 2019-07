Benoot : "C'était un peu trop long, mais j'ai pu parler avec les collègues"

Lotto-Soudal a encore beaucoup travaillé en tête de peloton mais l’équipe belge devra encore attendre pour fêter un succès. Caleb Ewan se classe 2e de la plus longue étape de ce Tour 2019. Tiesj Benoot voit l’aspect positif de ce résultat.



"C’est dommage, mais je pense aussi que cela montre à nouveau qu’il est là. Trois fois Top 3 en trois sprints, il est bien. On doit juste continuer le travail. On doit juste être patient".



Avec 230 kilomètres et plus de six heures de selle, la journée a été longue. "C’était un peu trop long je pense. C’était la première journée pendant laquelle j’ai pu parler avec les collègues. Ce n’est pas mal non plus. On a parlé de tout, de la vie. Maintenant, cela va être deux jours très difficiles. C’était bien pour préparer les jambes pour le week-end. Ces deux étapes m’intéressent vraiment. J’ai pris du temps hier (20 minutes, ndlr). Je ne suis plus bien placé au classement. J’espère être dans les échappés".