Bennett chute et repart un peu sonné

George Bennett (Jumbo-Visma) est tombé en compagnie de Nicolas Roche (Sunweb) dans la descente du Col de Vars. Il était visiblement sonné après sa chute à grande vitesse. L'un des lieutenants de Steven Kruiswijk est remonté difficilement en selle mais il a repris la course.



Après plusieurs kilomètres de chasse, il a réintégré le peloton.



Ce n'est pas la journée du Néo-Zélandais qui avait subi un contrôle antidopage inopiné (comme Kruiswijk et De Plus) ce matin moins d'une heure avant le départ dans le bus de son équipe.