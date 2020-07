Ben Hermans renonce au Tour de France… A cause de l'isolement lié au Covid

A 34 ans, Ben Hermans devait faire ses grands débuts sur la Grande Boucle. Mais le coureur d’Israël Start-Up Nation, qui va être Papa pour la deuxième fois fin juillet, a choisi de ne pas participer au Tour de France, comme il l’a confié dans le Nieuwsblad : "La naissance n’est pas la raison principale de mon choix. J’ai reçu un document de treize pages de mon équipe. C’est la liste que l’UCI impose aux équipes. Un document qui m’a fait réfléchir. Il ne faut pas sous-estimer l’impact psychologique de l’isolement social imposé aux coureurs".

Ben Herman redoute l’isolement mais également l’éloignement. Lors d’une saison normale il est déjà souvent loin de sa famille mais les mesures prises pour lutter contre le COVID19 accentuent encore cet éloignement."Avant le Tour on part trois semaines pour un stage en altitude. Une fois de retour à la maison, on ne peut plus voir personne, sauf les membres de votre cercle familial restreint. Et puis on part pour quatre semaines et la famille ne peut pas nous rejoindre sur le Tour, on doit rester dans la bulle de notre équipe" a-t-il déclaré.

Quand on sait que le mental est un élément essentiel dans les performances des coureurs, on peut imaginer que le Tour sans contact social en dehors de l’équipe, sera compliqué à gérer pour certains : "Pendant plusieurs semaines vous ne voyez et n’entendez vos proches que par chat vidéo. Lors de mon dernier Giro ma fille est venue me voir. La revoir m’a donné un énorme coup de boost et m’a permis d’avoir un super mental pour la suite de l’épreuve".

Ben Hermans a donc décidé de ne pas s’aligner sur le Tour de France. Le coureur belge qui a gagné, entre autres, la Flèche Brabançonne et le Tour de l’Utah, reprendra la compétition au Tour de Burgos le 28 juillet.