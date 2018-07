Bardet, qui a crevé... trois fois : "Un miracle que je sois encore en course"

Romain Bardet (AG2R La Mondiale) n'a pas été à la fête ce dimanche lors de la 9ème étape du Tour de France. Le Français a crevé trois fois sur cette étape empruntant les secteurs pavés de Paris-Roubaix.

"Je voulais faire la course, et j'ai finalement passé mon temps à chasser derrière. Sans mes coéquipiers, le Tour de France aurait été terminé, on pouvait plier les voiles", déclare Romain Bardet. "On est encore en course, et c'est grâce à eux. On ne s'est jamais affolés. J'ai des coéquipiers de classe mondiale autour de moi. On a serré les dents, on a essayé de rentrer, et ça l'a fait quasiment à chaque fois. J'ai crevé trois fois, c'est un miracle que ne je sois qu'à sept secondes (du groupe des favoris). C'est un miracle que je sois encore en course. Je n'ai pas crevé une seule fois en reco aux pavés alors que j'attaquais les pavés aussi forts. Et là je crève trois fois. C'est juste la faute à pas de chance. Je me suis fait plaisir, j'étais vraiment à l'aise. C'est des étapes comme ça qui font la légende de notre sport, et j'ai pris beaucoup de plaisir à la courir."

Romain Bardet, deuxième du Tour 2016 et troisième du Tour 2017, a terminé 36ème de l'étape à 34 secondes du vainqueur, John Degenkolb. Le leader de la formation AG2R La Mondiale est 17ème du général, à 2:32 du maillot jaune Greg Van Avermaet.