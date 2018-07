Bardet après la 11e étape : "Je suis déçu parce que j'ai fait une grosse erreur"

Geraint Thomas (Sky) a remporté la 11e étape du Tour de France au sommet de La Rosière. Il s'empare de la tête du classement général et dépossède Greg Van Avermaet (BMC) du maillot jaune. Le Français Romain Bardet était déçu à l'arrivée.

Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale), 8e du classement général: "Je suis déçu, parce que je fais une grosse erreur en n'étant pas assez attentif quand Dan Martin part. Je pense que Geraint Thomas était très fort, je pense que c'était le plus fort. Ils ont parfaitement joué le jeu de la course d'équipe avec Chris Froome. Je fais une grosse erreur en laissant partir Dan Martin, derrière il y a un peu trop de marquage. Je suis déçu, parce que ce sont des secondes qui partent. Mais les sensations vont crescendo et, demain, il y a une grosse étape. Je vais me battre encore. Je n'étais pas dans le tempo aujourd'hui. Je pense que j'avais de bonnes jambes, mais j'attaque à contre-temps, je n'avais pas une très bonne stratégie. C'est dommage, parce que les occasions passent. Mais bon Geraint Thomas était très fort mais derrière je ne devais pas laisser partir."