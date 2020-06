Backaert et Debusschere dans la présélection B&B Hotels-Vital Concept pour le Tour de France

Frederik Backaert et Jens Debusschere figurent dans la présélection de dix coureurs de l’équipe B&B Hotels-Vital Concept en vue du Tour de France, dont le départ sera donné de Nice le 29 août. La formation française de l’UCI Pro Teams, l’a annoncé mardi.

La deuxième phase du déconfinement débute ce mardi en France, ce qui signifie que les coureurs français retrouvent leur "liberté de mouvements".

L’équipe B&B Hotels-Vital Concept en a profité pour faire le point sur la suite de la saison. Les coureurs partiront reconnaître des étapes clefs du prochain Tour de France, à partir du 15 juin, puis ils se réuniront à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées), dans leur centre d’entraînement Sunêlia Les Trois Vallées, du 15 au 23 juillet.

Coquard et Rolland également dans la présélection

Jérôme Pineau, le manager, a également dévoilé une liste de dix coureurs présélectionnés pour la Grande Boucle. Outre Backaert et Debusschere, on retrouve les Français Bryan Coquard, Pierre Rolland, Cyril Barthe, Cyril Gautier, Quentin Pacher, Maxime Chevalier et Kevin Reza ainsi que l’Autrichien Sebastian Schonberger. La sélection finale devra compter huit coureurs.

B&B Hotels-Vital Concept est l’une des deux formations invitées par l’organisation.