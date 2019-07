"Averell" Prudhomme : "Bruxelles ? Une des présentations les plus marquantes des 15 dernières années"

Christian Prudhomme est un patron du Tour de France heureux "du formidable accueil" réservé à la Grande Boucle par Bruxelles et sa Grand Place.



"Cela restera l’une des présentations de coureurs les plus marquantes de ces quinze dernières années. J’ai en tête Le Puy du Fou en Vendée – dans l’enceinte du parc d’attractions qui est fait pour -, Leeds dans le Yorkshire et puis il y a ici. Offrir au Tour de France la Grand Place, le soleil et une foule de passionnés de cyclisme, c’est magnifique", souligne le directeur du Tour de France sur notre plateau au micro de Benjamin Deceuninck.



La Vendée, qui devait lancer le Tour 2019, celui du centenaire du maillot jaune, a accepté de céder sa place à Bruxelles pour que l’hommage à Eddy Merckx puisse être rendu. Au cours des (nombreux) contacts entre ASO et la ville de Bruxelles, Christian Prudhomme a "gagné" un surnom : Averell. "Ce n’est pas formidable mais je suis le plus grand de la bande et je mange pas mal. C’est avec ce sobriquet que je me présente à Alain Courtois (premier échevin sortant de la ville de Bruxelles)", confirme-t-il.



Bruxelles doit ce Grand départ à "une sorte d’alignement des planètes 100 ans du maillot jaune, 50 ans de la première victoire d’Eddy Merckx dans sa ville". "Le Tour n’avait pas fait exprès de donner son premier maillot jaune à Eddy Merckx chez lui en 1969. En revanche, nous avons vraiment fait exprès avec la ville de Bruxelles de venir ici 50 ans après pour lui rendre hommage".



Et le patron d’ASO d’y aller de son compliment au Cannibale. "Il a gagné 525 courses, 5 fois le Tour, 34 étapes et porté 111 fois le maillot jaune, mais si les autant de gens l’aiment encore aujourd’hui, c’est parce qu’il a donné des émotions incroyables. Les victoires peuvent s’estomper dans l’esprit des gens, pas l’émotion. Eddy a transmis l’émotion dans chacune de ces courses. C’est un monsieur d’une humilité extraordinaire et formidablement bien éduqué", conclut Prudhomme dont le seul souhait est qu’Eddy soit heureux de ce grand départ.