Avec Katusha, Kittel visera un 15ème victoire sur le Tour

L'Allemand Marcel Kittel lorgne vers une 15ème victoire d'étape dans le Tour de France qu'il disputera cette année au sein de sa nouvelle formation, Katusha-Alpecin.

Kittel, qui a changé d'équipe à l'inter-saison, ne compte en 2018 que deux succès (étapes de Tirreno-Adriatico), contre neuf l'an passé à la même époque.

L'Allemand de 30 ans, au gabarit sculptural, avait dominé au sein de la formation Quick-Step Floors, les sprints du Tour 2017. Il s'y était imposé à cinq reprises avant d'être contraint à l'abandon.

Au départ de Vendée, le 7 juillet, Kittel partagera les responsabilités au sein de son groupe avec le Russe Ilnur Zakarin, vainqueur d'étape en 2016 (Finhaut-Emosson) et troisième de la dernière Vuelta.

Deux coureurs (Boswell, Kochetkov) découvriront le Tour dans une équipe largement renouvelée par rapport à 2017. Quatre coureurs seulement (Kiserlovski, Martin, Politt, Zabel) étaient déjà présents l'an passé dans le Tour sous les mêmes couleurs.

L'équipe Katusha au Tour de France : Ilnur Zakarin (Rus), Ian Boswell (USA), Robert Kiserlovski (Cro), Marcel Kittel (All), Pavel Kochetkov (Rus), Tony Martin (All), Nils Politt (All), Rick Zabel (All)