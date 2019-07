Avant de sabrer le champagne grâce à Ewan, les Lotto-Soudal ont enfilé les bidons d'eau

Une étape au scénario limpide, la deuxième victoire de Caleb Ewan et surtout une grosse chaleur, voilà les éléments les plus marquants de la 16e étape du Tour.



Le sprinter de poche australien est le premier à remporter deux succès sur cette Grande Boucle. "Avec tous les sprints qu’il a terminés dans le Top 3, je pense que c’est le meilleur sprinter de ce Tour. Il en gagne deux, c’est super. C’est un beau cadeau pour l’équipe parce que l’équipe à tout fait pour lui donner chance de sprinter. Il y a deux jours, c’était difficile pour lui. Mais il a réussi à rester dans la course", souligne Tiesj Benoot.



Le coureur Lotto-Soudal a apporté sa pierre à l’édifice dans la poursuite. Il a relayé Maxime Monfort, qui a passé toute la journée en tête de peloton, dans la dernière bosse du jour avant de laisser la place aux trains. "Il faisait vraiment chaud. C’était limite. Je pense que j’ai bu trois bidons par heure, donc onze ou douze (sur l’ensemble de l’étape)", explique Benoot.



"On a beaucoup bu on a essayé de s’arroser. On a mis un peu de glace dans le cou. Il faisait vraiment chaud et il y a des moments, c’était assez pénible", confirme Max. Lotto-Soudal avait même fait appel à du renfort pour abreuver ses coureurs. "Il y avait des soigneurs. Il y avait des amis-supporters à qui on a prêté des maillots Lotto. Tous les quinze kilomètres, il y avait quelqu’un donc, c’était appréciable".