"Au lieu d'être à quatre en montagne, on sera trois", sourit Thomas

L'absence de Chris Froome, forfait pour le Tour de France, ne semble pas déranger Geraint Thomas, le tenant du titre de l'équipe Ineos : "Au lieu d'avoir quatre coureurs encore présents dans le final en montagne, on en aura trois", a souri le Britannique vendredi.

"Nous savons tous comment rouler, on va juste profiter de cette course comme on le fait chaque année", a expliqué le vainqueur de l'édition 2018 en conférence de presse à la veille du départ à Bruxelles. "C'est vrai que quand Chris est là, il nous apporte sa grande expérience, il est un des plus grands coureurs de grands Tours. Mais c'est comme ça, notre équipe reste très forte."

Le Gallois, tombé lors du Tour de Suisse à un peu plus de deux semaines du départ du Tour, "aurait préféré terminer cette épreuve", mais a assuré qu'il se sentait "bien". "Je suis juste heureux d'être là". Contrairement à Froome qui, gravement blessé après une chute en marge du Dauphiné le 12 juin, a déclaré forfait.

Interrogé sur les rivaux potentiels du rouleau-compresseur qu'est son équipe, il ne s'est pas attardé. "Il y en a beaucoup. Mais on va se focaliser sur nous, pas sur eux, comme d'habitude", a dit Thomas, 33 ans, avant son 10e Tour de France.

Propulsé par ses dirigeants co-leader de l'équipe avec le prodige colombien Egan Bernal, grimpeur hors-pair à 22 ans, il s'est satisfait de cette cohabitation. "Je n'ai pas fait tant de courses que cela avec lui, mais bon, le Tour de France de l'an dernier, on peut dire que cela s'est plutôt bien passé", a ricané Thomas, saluant les qualités "morales" et de "respect" de son coéquipier.