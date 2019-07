Au cœur de la tribune des commentateurs

Le Tour de France, c’est une course, des coureurs, des spectateurs mais aussi des journalistes. Beaucoup de journalistes. 554 médias accrédités, 2000 journalistes et photographes. Rien que pour la RTBF, 19 personnes sont mobilisées pour couvrir la grande boucle.



En radio, Samuël Grulois est au micro. Il est accompagné de ses consultants, Christophe Detilloux et Frédéric Amorison. Tous les jours, ils vous font vivre l’étape depuis leur position commentateur. Une position qui se trouve au plus près de la ligne d’arrivée. A l’intérieur, on y retrouve 90 journalistes. Des radios, des télés. Des pays et des nationalités différentes. Ça parle dans toutes les langues. Bref, c’est un peu la tour de Babel de la grande boucle.