Attaque fantôme, gain de puissance, ... ces bonus qui vont pimenter le Tour Virtuel

Le Tour de France passe au virtuel ce samedi et pendant les trois prochains week-ends. ASO, l’organisateur de la course, s’est associé à Zwift, leader mondial de la simulation de cyclisme, et cela n’est pas sans conséquences. Des bonus issus du jeu vidéo vont pimenter l’épreuve. Explications.

►►► La course sera diffusée dans plus de 130 pays dont la Belgique sur Auvio, la plateforme numérique de la RTBF, tous les week-ends entre 15h et 17h.

Le principe de base de ce Tour Virtuel n’est pas différent des versions en ligne du Tour des Flandres ou du Tour de Suisse. Les coureurs et coureuses seront chez eux sur un home-trainer connecté qui adapte la résistance en fonction de la difficulté de la pente. La participation de Zwift apporte une facette ludique et tactique à l’événement.