Asseyez-vous dans la voiture N°1 du Tour de France

C'est l'un des symboles forts du Tour de France, la voiture numéro 1 qui transporte le directeur du Tour, Christian Prud'homme, et ses invités, ne passe jamais inaperçu.

Présente à l'avant de la course plus de 70 ans elle fait désormais partie de la tradition de l'épreuve. Suivre une étape du Tour à l'intérieur de la célèbre voiture rouge c'est un privilège réservé aux plus grands. A bord de son "bureau-limousine" Christian Prud'homme a côtoyé de nombreuses personnalités politiques, des artistes et des figures célèbres de la Grande Boucle.

Le temps d'une visite, nous avons pu nous aussi prendre place sur le siège situé à la droite du directeur général du Tour de France.