Après les incidents de l'Alpe d'Huez, le Tour s'est réveillé avec la "gueule de bois"...

Le Directeur du Tour de France Christian Prudhomme a appelé ce vendredi à la sérénité et a demandé à ce que le public respecte les coureurs, au lendemain des incidents qui ont marqué le final de la 12ème étape à l'Alpe d'Huez, avec la chute de Vincenzo Nibali et les huées subies par les coureurs Sky Geraint Thomas et Chris Froome. "Les coureurs du Tour, les champions du Tour, doivent naturellement être respectés, ce que fait l'immense majorité du public", a-t-il souligné.

"On a eu une montée de l'Alpe très pénible", a estimé le directeur du Tour, interrogé par l'AFP. Christian Prudhomme a qualifié d'"inconscient" le comportement d'une partie du public avant de souligner à propos de la chute de Vincenzo Nibali : "Même si ce n'est pas un spectateur surexcité qui le fait tomber, c'est un spectateur. Ce ne sont pas les motos de la Garde républicaine, et je tiens à rendre hommage aux services de l'Etat pour le travail admirable qu'ils ont fait. On était sur un pic qui, malheureusement, a laissé sur le carreau un champion admirable, Vincenzo Nibali, dont chacun loue l'état d'esprit à l'ancienne, un champion tout-terrain."

"Il faut retrouver de la sérénité", admet-il, tout en ne doutant pas "que l'on retrouvera le public bienveillant du Tour de France dans les jours qui viennent". Selon lui, lors d'une montée mythique comme celle de l'Alpe d'Huez, "l'ambiance est différente des autres jours du Tour."

"C'est vrai que le lendemain d'un événement pareil, on se réveille avec une espèce de gueule de bois, a pour sa part précisé Thierry Gouvenou, le Directeur de course. On a besoin de la ferveur du public, mais hier, c'est allé trop loin. On met beaucoup de solutions en place, des barrières, on ajoute des agents de sécurité... mais malgré tout, il y a quand même un incident. Ce matin, nous sommes désolés."

Christian Prudhomme a par ailleurs regretté l'usage de fumigènes par certains spectateurs lors de l'ascension : "On n'y voyait plus rien, il (Nibali) n'y voyait plus rien. Les fumigènes n'ont rien à faire sur les routes des courses cyclistes. On fait respirer une odeur nauséabonde aux coureurs du Tour, et en plus on les aveugle. Cela n'a aucun sens."