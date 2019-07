Amaël Moinard, futur retraité, saluera une dernière fois sur les Champs Elysées ce dimanche

Amaël Moinard dispute sa dernière saison dans le peloton professionnel. Le Français prendra sa retraite dans quelques mois à 37 ans. Présent sur le Tour de France, le coureur d'Arkéa-Samsic va donc profiter à fond de la dernière étape de la Grande Boucle.



"Demain, ce sera mon ultime remontée des Champs. J’ai pris la décision d'arrêter ma carrière sportive à la fin de la saison. Je viens de vivre un 11e et dernier Tour de France riche en émotions avec mon équipe autour de Warren (Barguil). Un chapitre va se fermer, un autre s’ouvrira très prochainement", a-t-il posté sur Twitter. Il occupe la 87e place au Général.



Bon grimpeur, Moinard a débuté sa carrière chez Cofidis en 2005. Il a ensuite rejoint la formation BMC. En 2011, il a épaulé Cadel Evans lors de sa victoire sur le Tour de France. Il a aussi été l'équipier de Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet au sein de l'équipe américaine.



Équipier solide et fiable, Moinard compte trois victoires professionnelles : il a gagné une étape de la Route du Sud en 2007, une étape de Paris-Nice en 2010 et une étape du Tour du Haut Var en 2014. Il s'est aussi illustré avec de bon classement dans les Grands Tours : 14e du Tour de France 2008 et 15e du Giro en 2015.