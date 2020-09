Alaphilippe, sanctionné, perd le maillot jaune au profit d'Adam Yates : "une décision que je dois accepter"

Alaphilippe, sanctionné, perd le maillot jaune au profit d'Adam Yates - © Tous droits réservés

Julian Alaphilippe perd son Maillot Jaune pour avoir pris un bidon à moins de 20 km de l'arrivée... Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a été sanctionné et a perdu son maillot jaune. Le Français a pris un bidon dans les 20 derniers kilomètres de la cinquième étape ce qui est interdit par le règlement. Une infraction qui lui coûte 20 secondes et la tunique dorée que récupère Adam Yates (Mitchelton-Scott). Au général, Adam Yates devance les Slovènes Primoz Roglic (Jumbo-Visma) de 3 secondes et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) de 7 secondes. Alaphilippe glisse au 16e rang, à 16 secondes de Yates.