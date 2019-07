Alaphilippe, le meilleur puncheur du monde s'est mué en grimpeur

Deux étapes, 256,5 kilomètres et le défilé parisien séparent Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) d’un inattendu succès à Paris. Il reste en tout cas deux étapes de montagne à ses adversaires pour le renverser. Est-ce que le Français peut tenir ? Pouvait-on l’attendre à ce niveau ?



Depuis ses premiers coups d’éclat, on sait que le talent coule dans les veines du puncheur français, il transpire dans ses accélérations et son panache. Dès sa première année pro (2014), il démontre qu’il peut gagner. Au fil du temps, Alaf s’affirme, il grandit et ses ambitions avec. Flèche wallonne, Milan-Sanremo, Strade Bianche, son palmarès s’étoffe et il s’installe même à la première place du classement mondial. A 27 ans, il arrive à maturité.



Au cours de son ascension, le puncheur français sème des indices de sa capacité à briller en montagne et à jouer un rôle dans une course par étapes. En 2017, il se classe 5e de Paris-Nice. Vainqueur du chrono du Mont Brouilly (avec un final en côte), il est même leader jusqu’à l’avant dernière étape. Quelques mois plus tard, il gagne à la Vuelta après avoir franchi un col de première catégorie. L’an dernier, il réalise deux jolis numéros dans les cols et lève les bras au Grand-Bornand et à Bagnères-de-Luchon. Récompense supplémentaire, il ramène le maillot à pois à Paris. Le protégé de Patrick Lefevere sait grimper. C’est sûr. De là à le voir accompagner les meilleurs en haute montagne, il y a un pas. Un pas que peu étaient prêts à franchir en début de Tour. A part peut-être Alaphilippe lui-même.



Le Français s’est préparé en toute discrétion (reconnaissance minutieuse des étapes-clé), sans faire de bruit, sans évoquer publiquement ses envies de briller sur le Tour. Une manière de laisser toute la pression médiatique à ses compatriotes Thibaut Pinot et Romain Bardet.



L'audace a payé



Dans la forme de sa vie, Alaphilippe fait parler ses qualités, son tempérament offensif et enflamme l’Hexagone. Il roule à l’instinct, sans calculer. A l’ancienne diront certains. Il sort tout le monde de sa roue sur la route d’Epernay et s’empare du jaune qu’il cède deux jours plus tard à Giulio Ciccone. Il sort à nouveau de sa boîte à Saint-Etienne. Jusque-là rien d’étonnant. Il est dans son registre. Celui du meilleur puncheur du monde.



Il aborde les Pyrénées en leader avec l’envie de prolonger son rêve jaune. Mais sans connaître ses limites. Les favoris se neutralisent dans la 12e étape. Le lendemain, le coureur de Saint-Amand-Montrond épate dans le chrono. Le puncheur est devenu rouleur. Il domine les spécialistes, là où beaucoup l’imaginaient perdre du temps. Les premiers doutes naissent dans un sport marqué à jamais par son passé tortueux et où le spectre du dopage surgit presque invariablement à chaque exploit.



Des sources d’espoir pour la concurrence ?



Alaphilippe n’est pas taillé comme un grimpeur. Mais son petit gabarit (1m73, 62 kg) lui permet de résister quand la route s’élève. Il cède du temps au Tourmalet et surtout au Prat d’Albis. En deux étapes, deux arrivées au sommet, Pinot lui reprend 1'32''. Voilà sans doute un motif d’espoir pour ses concurrents.



Sublimé par le maillot jaune, porté (parfois poussé) par ses fans, le coureur de Deceuninck-Quick Step laisse transparaître des signes de fatigue. Sur le dernier kilomètre du Galibier, il lâche une vingtaine de secondes. Bien sûr, il réussit à gommer cet écart dans la descente… mais il n’aura plus cet atout dans son jeu à Tignes et Val Thorens. Autre source de motivation pour ses adversaires.



Alaphilippe a-t-il atteint le point de rupture ? Pour le savoir Egan Bernal, Geraint Thomas, Steven Kruijswijk et autre Pinot vont devoir attaquer. Sans doute avant le dernier col. Trop souvent dans ce Tour, les concurrents du maillot jaune ont adopté une tactique attentiste qui l’a favorisé. C’était le cas aux "Belles-Filles", dans la Hourquette d’Ancizan ou le Galibier. Sont-ils prêts à tout donner pour gagner… au risque de tout perdre, l’équation est connue mais seuls eux ont la réponse.



Il faudra évidemment avoir les jambes, ce qui n’était pas le cas de Pinot jeudi. Le Colombien – initialement programmé pour jouer la victoire sur le Giro – a laissé une belle impression dans le Galibier. "G", privé de l’ombre protectrice de Chris Froome, apparaît moins serein – moins fort – que l’été dernier.



A trois jours des Champs Elysées, tout peut encore arriver. Se dirige-t-on vers la fin de l’hégémonie britannique ? La France l’espère tout comme la Colombie et les Pays-Bas. Ce 106e Tour est indécis, le suspens est entier, personne ne s’en plaindra.