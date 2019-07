Alaphilippe : "Je me sens un peu comme un glaçon qui fond au soleil"

Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) a conservé son maillot jaune après la 5e étape du Tour de France, remportée par le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe) mercredi à Colmar.

"C'était une belle journée mais ce n'était pas si facile. On a contrôlé la course comme il fallait, je suis resté vigilant dans le final, ça a bien usé les jambes. D'autres, comme Peter Sagan et Michael Matthews, étaient intéressés par la victoire d'étape. Ils ont contrôlé", a précisé le maillot jaune.

Avant d’ajouter : "L’état d’esprit dans l’équipe est génial, on est tout le temps en train de se battre pour aller gagner. Hier j’étais content pour Elia Viviani, et aujourd’hui ils ont tous donné leur maximum pour moi. C’était une bonne étape, mais tout le monde regarde vers celle de demain pour garder le maillot jaune, pourquoi pas. Mon état de fraîcheur ? Je me sens un peu comme un glaçon qui fond au soleil… mais chaque jour en jaune en plus, c’est du bonus. Je m’attends à souffrir encore plus que d’habitude."