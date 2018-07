Alaphilippe-Gilbert, France-Belgique chez Quick-Step

La Belgique affronte la France en demi-finale de Coupe du Monde. Personne ne peut ignorer l'événement même sur le Tour de France. Surtout chez Quick-Step où évoluent le Français Julian Alaphilippe et le Belge Philippe Gilbert.



"On est content de suivre la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est spécial d'avoir nos deux nations en demi-finales. Ça va être sympa à suivre", commente Alaphilippe.



Ça risque quand même de charrier un petit peu chez les Bleus de Patrick Lefevre. "C'est de bonne guerre. On est très concentré sur la course. Mais c'est sûr qu'on va suivre le match ce soir", souligne Philppe Gilbert.



Reste à savoir comment, ils vont regarder la demi-finale. "On ne sait pas encore comment on va le suivre. On ne connait pas vraiment le programme. Jusqu'à présent on a suivi les matches un peu chacun de notre côté. Je suis Français dans une équipe belge ... je pense qu'on va se réunir après le repas pour regarder la rencontre", précise Alaphilippe.



Quel "Philippe" sera le plus heureux ? "Le principal, c'est qu'on soit tous heureux. Pour moi, c'est ce qui compte. Le foot, c'est un plus".



Philippe Gilbert est l'un des plus grands sportifs belges actuels. Mais il le concède, il n'a pas "vraiment de contact avec les Diables". "Je connais un peu Eden Hazard. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. De par sa façon d'être leader dans le groupe, sa technique, il est magnifique à voir."