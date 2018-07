Alaphilippe dompte les grimpeurs et empoche une 2e étape

Julian Alaphilippe (Quick Step) a remporté sa deuxième victoire dans ce Tour 2018. Le Français, porteur du maillot à pois s'est imposé à Bagnères de Luchon. Il offre à Quick Step son 51e succès de la saison. Geraint Thomas (Sky) conserve le maillot jaune de leader.



La journée de repos a permis de recharger les batteries et la course démarre très fort. Il faut plus de 80 kilomètres pour voir l’échappée se constituer. Seul répit dans ce départ pied au plancher, la neutralisation de la course en raison de gaz lacrymogène lancé par la police pour dissiper une manifestation d'agriculteurs. Une fois le peloton relancé, les attaques fusent. Alaphilippe, Gilbert (Quick Step), Van Avermaet (BMC), Barguil (Fortuneo-Samsic) ou Majka (Bora-Hansgrohe) sont parmi les plus actifs.



Un tiers du peloton à l’avant



L’obstination des attaquants finit par payer. 44 (!) coureurs se détachent, rejoints par Pierre Latour (Ag2r-La Mondiale), Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert), candidats au maillot blanc, et Nils Politt (Katusha) se joignent à ce groupe. Une seule équipe manque à l’appel devant : la Sky. Il y a 6 Belges (Van Avermaet, Gilbert, Stuyven, Vermote, Theuns, Vanendert). L’écart grimpe à près de 10 minutes avant le Portet d’Aspet, abordé en tête et en solitaire par Philippe Gilbert (Quick Step).



Grosse frayeur pour Gilbert



L’ancien champion du Monde s’offre une énorme frayeur dans la descente du Portet d’Aspet. Les images de sa chute sont impressionnantes, heureusement notre compatriote s’en est tiré sans trop de casse et est même remonté en selle.



Dans l’ascension suivante, le groupe de tête se disloque sous l’impulsion de Damiano Caruso (BMC) et Robert Gesink (LottoNL-Jumbo). Au sommet du col de Menté, Julian Alaphilippe consolide son maillot à pois. Sur la route du Col du Portillon, le groupe se remplume et ils sont 16 à se présenter au pied de la dernière difficulté du jour dont Jelle Vanendert (Lotto-Soudal), Pierre Latour (Ag2r-La Mondiale), Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert), Adam Yates (Michelton) ou Bauke Mollema (Trek).



Yates, le plus fort en montée perd tout dans la descente



Adam Yates, candidat au Top 5 en début de Tour, accélère à 3 kilomètres du sommet et lâche ses compagnons d’échappée. Il bascule vers Bagnères de Luchon avec une vingtaine de secondes d’avance sur un étonnant Alaphilippe. Sous pression, le Britannique part à la faute dans un virage. Il chute et se fait doubler par le maillot à pois. Déjà vainqueur au Grand Bornand, le lauréat de la Flèche wallonne file vers un deuxième succès dans ce 105e Tour de France.



Jakob Fulgsang (Astana) et Mikel Landa (Movistar) ont tenté de titiller la Sky dans le final. Sans grand succès. La formation britannique a contrôlé toute la journée et a parfaitement protégé ses leaders qui ont rallié l'arrivée un peu plus de 8 minutes après le vainqueur du jour.