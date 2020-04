Alaphilippe : "C'est la lumière au bout du tunnel, c'est bon pour le moral"

L'Union cycliste internationale (UCI) a annoncé mercredi le nouveau calendrier cycliste mondial, avec le Tour de France reprogrammé du 29 août au 20 septembre, les Mondiaux maintenus du 20 au 27 septembre suivis par le Giro et la Vuelta. Dans un communiqué publié sur le site de Deceuninck-Quick Step, Remco Evenepoel se dit "heureux d'avoir quelque chose, même si cela signifie encore plusieurs mois avant de reprendre la compétition."

"Bien sûr, à présent, je discuterai avec l'équipe", a ajouté le champion d'Europe du contre-la-montre. "Nous travaillerons ensemble à un programme, mais les choses semblent meilleures maintenant que nous avons un calendrier qui comprend les Mondiaux, les Championnats d'Europe (9-13 septembre, ndlr) et les autres courses historiques (dont les nouvelles dates doivent encore être annoncées, ndlr). Savoir qu'elles auront lieu me rend heureux."

Son équipier français Julian Alaphilippe, vainqueur notamment de Milan-Sanremo et porteur du maillot jaune au Tour de France l'an passé, est du même avis. "C'est la lumière au bout du tunnel, c'est bon pour le moral en cette période et cela donne une motivation supplémentaire pour travailler plus dur afin d'être en forme quand le moment viendra de retrouver mes équipiers", a indiqué le Français.

Autre Belge du 'Wolfpack', Yves Lampaert explique que "nous pouvons fixer nos objectifs et bien planifier nos entraînements. Nous avons vraiment hâte d'y être et aussi de voir nos fans nous soutenir à nouveau sur le bord de la route, ça nous manque."

Le manager Patrick Lefevere estime que "d'autres courses auront très certainement lieu début août afin de donner l'opportunité aux coureurs d'arriver en bonne condition, ce qui sera également important. Bien sûr, cela dépend de pays en pays, mais les coureurs ont la possibilité d'effectuer un programme d'entraînement intense en juillet, avant de reprendre les courses, afin d'être fit jusqu'au terme de la saison."