Alaphilippe : "Aller chercher le jaune avec la manière, ce qu'il y a de plus beau pour moi"

Pour la première fois de sa carrière, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a endossé le maillot jaune. Pour se parer de la tunique de leader du Tour de France, le Français a réalisé un numéro plein de panache : une attaque explosive et 16 kilomètres en solo.



"J'ai encore besoin de temps pour réaliser. J'ai tout donné jusqu'à la ligne. Je pensais à la victoire. Je ne pensais pas à me retrouver seul. Ça aurait été bien d'être avec un petit groupe. J'avais plusieurs options, en fonction de comment je me sentais. Je pouvais attendre les 300 derniers mètres ou attaquer de loin. Je me sentais bien et j'ai dit demandé à Dries (Devenyns) de monter à bloc dans le mur de Mutigny. J'ai vu que tout le monde était un peu à bloc et je ne me suis plus posé de question. Je connaissais un peu les derniers kilomètres."



Son effort a été récompensé par le maillot jaune. "C'est un truc de malade. Je suis trop content. Je sais que les prochains jours vont être difficiles. Ça risque d'être un peu dur pour moi, surtout à la Planche des Belles Filles. Le maillot jaune, c'était un rêve. Et d'avoir été le chercher avec la manière comme ça, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi".