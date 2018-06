Adam Yates en chef de file de Mitchelton au Tour

L'équipe Mitchelton est bâtie autour du Britannique Adam Yates, deuxième du récent Dauphiné, dans le Tour de France qui commencera le 7 juillet en Vendée.

La formation australienne a privilégié les coureurs pouvant aider le grimpeur britannique dans la première partie de plaine, notamment les rouleurs australiens Luke Dubridge, Michael Hepburn et Damien Howson, ainsi que le Néo-Zélandais Jack Bauer.

En montagne, Adam Yates pourra s'appuyer sur l'Espagnol Mikel Nieve, déjà présent aux côtés de son frère jumeau Simon lors du Giro en mai. En prévision de l'étape des pavés, il aura avec lui Mathew Hayman (40 ans), l'Australien qui a gagné Paris-Roubaix voici deux ans.

Quatrième (et meilleur jeune) du Tour de France 2016, le jeune Britannique (25 ans) disposera cette année d'un groupe expérimenté puisqu'un seul coureur (Hepburn) découvrira le Tour.



Ewan restera à la maison

L'année passée, Yates avait couru les deux autres grands tours avec des fortunes diverses, le Giro (9e) et la Vuelta (34e).

"Nous avons une confiance totale en Adam", a déclaré le directeur sportif de l'équipe, Matt White, en soulignant la progression de son leader, vainqueur de la dernière étape du Dauphiné à Saint-Gervais Mont-Blanc.



Le sprinteur australien Caleb Ewan, dont la sélection était attendue initialement, n'a pas été retenu. Il est dévasté et ne s'en est pas caché sur les réseaux sociaux. "Dévasté est un euphémisme de ce que je pense de la décision de Mitchelton-Scott de me laisser à la maison en juillet," a écrit Caleb Ewan, 23 ans. "J'étais sur la bonne voie pour être plus que prêt pour mes débuts au Tour de France. Autant de travail acharné envolé, pour mon équipe au sprint et moi-même, dans notre grand objectif de l'année."

L'équipe Mitchelton au Tour de France:

Adam Yates (GBR), Jack Bauer (NZL), Luke Durbridge (AUS), Mathew Hayman (AUS), Michael Hepburn (AUS), Damien Howson (AUS), Daryl Impey (RSA), Mikel Nieve (ESP)