3 questions à Frédéric : "Alaphilippe zappe les interviews d'après course ? Il essaie de récupérer le plus possible"

Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a remporté sa deuxième étape sur ce Tour 2019. L’Australien est le premier sprinter à doubler la mise, le plus régulier depuis le départ aussi. Au pied des Arènes de Nîmes, il a imposé sa pointe de vitesse et a devancé Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) et Dylan Gronewegen (Jumbo-Visma). Le maillot jaune de Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) n’a pas été mis en danger malgré la chaleur étouffante.



Analyse en trois questions avec Frédéric Amorison, consultant RTBF.



Avec cette deuxième victoire d’étape, est-ce que Caleb Ewan est le meilleur sprinter du Tour de France ?



"On peut dire qu’il est le meilleur sprinter avec deux victoires. Ceci dit, on a vu un Tour très serré. Les sprinters ont gagné chacun une étape. Ce n’était pas évident de savoir qui allait pouvoir s’imposer ce mardi à Nîmes. Je pense que Caleb Ewan a bénéficié aussi de la forte chaleur, quelque chose qui lui convient à merveille. Et puis, il a été le plus fort dans cette dernière ligne droite. En termes chiffres (2 victoires) et de régularité (4 podiums), donc oui à ce jour on peut dire qu’il est le meilleur sprinter du Tour de France".



L’abandon de Jakob Fuglsang (Astana), 9e du classement général, prouve qu’il faut être attentif même sur ce type d’étapes.



"Oui, des étapes qui sont appelées de transition où il s’est passé finalement peu de choses. Le peloton a joué avec l’échappée. C’est normalement une journée tranquille pour les leaders. Jakob Fuglsang a chuté, lourdement. Et puis Geraint Thomas (Ineos) est lui tombé seul et de manière un peu plus incompréhensible. Le Tour de France est dangereux. Il y a des pièges à chaque étape. Et pour les sprinters ou les coureurs qui jouent le Général à tous moments il faut faire attention. Le Tour de France ne se gagne pas sur une étape de transition mais on peut le perdre."



Julian Alaphilippe, toujours souriant, a zappé volontairement les interviews (obligatoires) d’après course, cela veut dire qu’il a besoin de se reposer ? Qu’il veut se mettre dans sa bulle avant les Alpes ?



"On peut expliquer cela de plusieurs manières. Cela fait 12 jours qu’il est en jaune. On sait que cela demande beaucoup de temps après la course : les médias, le contrôle antidopage,…. Et par rapport à ses concurrents qui peuvent rentrer directement à l’hôtel, cela lui coûte énormément d’énergie. On voit l’intérêt que Julian Alaphilippe a par rapport au classement final, à cette possible victoire à Paris. Il essaie de gagner un maximum de temps, de pouvoir récupérer le plus possible. Il faisait très chaud aujourd’hui, donc la récupération était encore plus importante."