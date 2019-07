3 questions à Cyril : "Sagan trop fort pour van Aert, un Alaphilippe offensif jeudi"

Peter Sagan a remporté au sprint la 5e étape du Tour de France disputée sur 175,5 km entre entre Saint-Dié-des Vosges à Colmar, mercredi devant Wout van Aert. Le Français Julian Alaphilippe conserve le maillot jaune de leader au classement général et Tim Wellens son maillot à pois de meilleur grimpeur. Comme tous les soirs, place au débriefing avec Cyril Saugrain, un des consultants RTBF sur le Tour.

Wout van Aert, 2e de l'étape et du général, se la joue à la Raymond Poulidor. Qu'aurait pu ou dû faire van Aert pour s'imposer face à Sagan ?

"Il n’aurait pas pu faire grand-chose je pense. Il a tenté de suivre en début d’étape puis il s’est caché en sachant que ça allait se jouer au sprint. Il est bien placé dans la roue de Van Avermaet, mais choisit une trajectoire différente. Il est au final battu par plus fort."

L’écart se creuse au classement du maillot vert, entre Sagan et Matthews notamment. Peut-on déjà dire ce soir que c’est plié pour ce maillot ?

"On ne va pas dire que c’est plié, mais c’est réellement bien engagé. Sagan a démontré que sur un terrain où Matthews pouvait venir le chatouiller, et bien il a creusé encore un peu plus. Le maillot vert est bien ancré sur les épaules de Sagan."

Jeudi, place à la Planche des Belles Filles, la première explication entre les favoris. Alaphilippe ne devrait pas, en principe, survivre avec son maillot jaune dans cette étape. Avec son panache, peut-on imaginer un maillot jaune qui va attaquer ?

"C’est la stratégie que j’imagine quand on voit le caractère et le tempérament d’Alaphilippe. Sa devise est : ‘la meilleure défense, c’est l’attaque’. Je pense qu’on devrait le retrouver à l’offensive pour défendre le maillot. S’il attend l’ascension finale, ça risque d’être compliqué car les écarts sont très serrés. Ca fera aussi travailler l’équipe Ineos s’il part dans la 1ère échappée du jour. Un maillot jaune devant, ça serait beau."