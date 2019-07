3 questions à Cyril: "La poussette sur Alaphilippe est tellement minime qu'elle n'apporte rien au Français"

Nairo Quintana a remporté jeudi la 18e étape du Tour de France, première partie du triptyque alpestre. Au terme de 208 kilomètres et des ascensions du Col de Vars, d'Izoard et du Galibier, le Colombien de l'équipe Movistar s'est imposé grâce à une attaque salvatrice sur les pentes du Galibier.

Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) est parvenu à conserver son maillot jaune de leader grâce notamment à une descente du Galibier impressionnante. Largué dans les derniers mètres de la montée, le Français a vu son équipe sanctionnée d'une amende pour une poussette de l'un de ses membres sur le maillot jaune dans la fin du col alpin.

Alaphilippe devance dorénavant, de 1:30 au général, le Colombien Egan Bernal (Ineos), passé de la 5e à la 2e place jeudi grâce à une attaque dans le final. Le coéquipier de Bernal, Geraint Thomas a lui aussi tenté de fausser la compagnie au groupe maillot jaune dans le Galibier, sans succès.

Analyse en trois questions avec Cyril Saugrain, consultant RTBF.

Que se serait-il passé si Thomas n'avait pas attaqué derrière Bernal?

"C'est compliqué de le dire. La réaction de Thomas peut paraître à un moment justifiée. Si il arrive à sortir et à faire la différence, ils se retrouvent à deux et peuvent tenter de creuser un écart plus conséquent. Mais ce n'est pas le cas et Thomas a été repris. Maintenant, si il n'avait pas attaqué, est-ce que Julian Alaphilippe aurait décroché? Est-ce que tout le monde ne se serait pas entendu pour reprendre du temps à Bernal? Cela on ne le sait pas. L’attaque de Geraint Thomas peut paraître surprenante mais elle était à un moment justifiée."

Si les Movistar ne mettent pas en route derrière Quintana, le Colombien est peut-être sur le podium ce soir, comment expliquer la stratégie des Movistar?

"La question est censée. Quintana était le plus fort et a gagné l'étape donc le résultat est le même pour l'étape mais l'écart bouché par les Movistar est bien de 2-3 minutes. Donc si Movistar ne met pas en route, on a peut-être un classement avec Quintana 3 minutes plus proche du maillot jaune. C'est donc une question à poser aux directeurs sportifs de l'équipe."

Deceuninck a été pénalisé pour une poussée sur Alaphilippe. Une sanction financière et non une sanction en temps. Quel est votre avis sur la question?

"Je ne connais pas particulièrement bien le règlement sur ce point-là. Ce qui est sûr, c'est que même si il y a une poussette, elle est tellement minime qu'elle n'apporte rien à Julian Alaphilippe. Par contre ce geste est particulièrement pénalisant pour le coureur et l'équipe. Une sanction en temps serait injustifiée mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. A partir du moment où on reconnait qu'il y a une faute et qu'on inflige une sanction en argent, c'est qu'il y a une faute. Est-ce que cela peut être une sanction en temps, il faut voir dans le règlement."