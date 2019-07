3 questions à Cyril : "Alaphilippe a fait un trou phénoménal, personne n'a pu le suivre"

Julian Alaphilippe a remporté la troisième étape du Tour de France, lundi, entre Binche et Epernay (215 km). Le Français s'est imposé en solitaire et endosse le maillot jaune au détriment du Néerlandais Mike Teunissen. Tim Wellens est passé en tête au sommet des quatre côtes répertoriées du jour et s'empare du maillot à pois. Il a aussi été choisi comme combatif du jour.

Comme tous les jours, place au débrief de l’étape avec Cyril Saugrain, un des consultants RTBF sur le Tour.

Alaphilippe aurait-il placé cette attaque s’il n’y avait pas eu de bonification au sommet de la dernière côte ?

"C’est une bonne question. On voit que son attaque est spontanée, il sent que les adversaires sont en difficulté et qu’il peut aller chercher quelques secondes. Arrivé au sommet, il n’a pas dépassé Wellens, mais il s'est rendu compte qu’il a fait un trou phénoménal. Personne n’a pu le suivre et il poursuit son effort. Était-ce son idée lorsqu’il attaque ? Je ne sais pas. Les bonifications ont peut-être aidé à déclencher l’attaque."

Wellens fait une course fantastique et monte deux fois sur le podium en fin de journée. Le Tour dure 3 semaines : n’est-ce pas beaucoup d’efforts pour cinq petits points ?

"On va se réjouir : il a un maillot distinctif, il est l’animateur du jour. Bravo, l’exploit était superbe, on sent que les jambes sont là. Quand on connait les qualités de Wellens et qu’on voit les étapes dans 2-3 jours, là où il peut envisager la victoire d’étape, il faut espérer que les 200 kilomètres d’échappée aujourd’hui ne vont pas peser dans les jambes. Le Tour, c’est du court et du long terme. Quand on a les qualités de Wellens, il faut peut-être encore mieux choisir ses étapes."

Bernal a grignoté 5 secondes sur son équipier Thomas aujourd’hui. Cette différence peut-elle avoir un impact psychologique ?

"Oui car ça les pose dans le classement général. Ca mérite des visionnages car c’est intéressant de voir où et quand se produit la cassure. Le coureur qui finit juste devant Thomas, c’est Bernal. Est-ce Thomas qui est dans la roue et qui craque ou est-ce que la cassure est provoquée par un autre coureur et que Thomas n’a pas le temps de boucher le trou ? On va prendre le temps de regarder 2-3 images. C’est important car si c’est Thomas qui craque, il doit sentir que Bernal est plus fort."