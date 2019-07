21 Belges au départ, un record depuis 1994, à la recherche d'une victoire d'étape sur le Tour

La Belgique n’avait plus atteint un tel niveau de participation depuis 25 ans et l’édition 1994. A l’époque, ils étaient 22 au départ. Le record date de 1981 (50 Belges au départ).

Jens Debusschere aura la lourde tâche de remplacer l’Allemand Marcel Kittel, qui a mis sa carrière entre parenthèses. Conscient du niveau présent, le Belge de 29 ans sait que la victoire d’étape sera compliquée. "Avec Marco Haller et Rick Zabel, nous serons trois à pouvoir nous mêler dans un sprint massif. Si je fais sixième ou septième d’étape en étant enfermé ou n’ayant pas le sentiment de réellement sprinter, je ne serai pas content. Je veux faire de vrais sprints et si je me fais déborder, et bien je serai à ma place. Pour le reste, je veux rallier les Champs-Elysées."

Toutefois, cela ne veut pas dire que Wout van Aert ne compte pas se mettre en évidence sur ce Tour. "Il y aura déjà le chrono par équipes où nous aurons une belle équipe. Il y a quelques étapes qui me conviennent durant la première partie du Tour. Je n’ai aucune ambition pour la montagne et puis, il y aura le chrono de Pau où je pourrai endosser mon maillot de Champion de Belgique. J’espère ne pas avoir d’incident d’ici-là."

Le coureur de 21 ans, qui a déjà 43 jours de course au compteur, a été appelé en remplacement de Fernando Gaviria, en délicatesse avec son genou. "J’ai appris ma sélection mercredi dernier. J’ai dû annuler mes vacances à Gran Canaria. Je me sens encore frais. Naturellement, il faudra surveiller jour par jour. Le but n’est pas de se cramer. Si la récupération devient trop difficile, l’équipe m’arrêtera à temps." Le Belge devra également collaborer au mieux avec l’autre sprinteur de l’équipe, Alexander Kristoff.

La surprise parmi les 21 Belges sélectionnés est sans aucun doute Jasper Philipsen. Le Limbourgeois est souvent comparé à Tom Boonen, maillot vert du Tour de France en 2007. Les qualités des deux coureurs se rejoignent : habile sur les pavés et rapide au sprint. Peut-on déjà s’attendre à un exploit du jeune homme ? "Cela arrive trop tôt pour jouer la victoire d’étape. Il en a les qualités mais vu sa saison chargée, il faudra dans quelle condition il sera au départ. Dans deux-trois ans, la Belgique pourra compter sur lui. Il sait bien se positionner. Et c’est un avantage car les sprints seront nerveux", selon Tom Steels, vainqueur de 9 étapes du Tour de France (4 en 1998, 3 en 1999, 2 en 2000).

Parmi les 21 coureurs alignés, quatre possèdent une excellente pointe de vitesse : Wout van Aert (Jumbo-Visma), Jens Debusschere (Katusha-Alpecin), Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Aucun des quatre ne sera favori face à Elia Viviani, Dylan Groenewegen et Caleb Ewan. La dernière victoire belge dans un sprint massif remonte à 2008 avec le succès de Gert Steegmans sur les Champs-Elysées.

Même discours pour le quatrième du récent Tour de Suisse Tiesj Benoot. "Je pars du principe que j’aurai un mauvais jour. Ce que j’ai fait en Suisse était super mais le Tour de France est une autre histoire. Je vais me tester mais je ne vais pas me rendre malade pour une lointaine place d’honneur."

L’arrivée en bosse à Epernay lors de la troisième étape qui s’élancera de Binche pourrait sourire à un autre puncheur : Oliver Naesen. Le Belge d’Ag2r La Mondiale aura un rôle important dans la plaine pour Romain Bardet. Toutefois, contrairement aux autres années, le deuxième de Milan-San Remo aura le feu vert à certaines occasions. "Je n’ai rien exigé mais cela me fait plaisir. La tactique a changé. Avant, c’était du 100% pour Romain Bardet. La direction pense également aux victoires d’étape. Je n’ai pas encore regardé tous les profils, mais je pense que les échappées auront le dernier mot entre Albertville et Val Thorens."

"Je vais rouler offensivement surtout dans les dix premiers jours. C’est dans cette première partie de Tour que je me fixe des objectifs. Le départ à Bruxelles constitue une motivation supplémentaire. C’est dommage que la première étape ne soit pas agrémentée de monts flamands. Le Mur de Grammont et le Bosberg arrivent trop tôt. Le final à Epernay me convient. Je pourrai également tenter ma chance dans une offensive au long cours lors des deux journées dans le Massif Central."

Les baroudeurs

Thomas De Gendt - © YUZURU SUNADA - BELGA

Le premier coureur auquel on pense quand on évoque le mot baroudeur est sans nul doute Thomas De Gendt, dernier vainqueur belge d’étape sur la Grande Boucle en 2016. "Avec son tempérament, on le verra à l’avant sur des profils difficiles, mais il aura également sa part de travail à effectuer pour Caleb Ewan", déclare le directeur sportif Frederik Willems.

Wanty-Gobert : montrer le maillot

Comme chaque année, les sociétaires de la formation Wanty-Gobert se glisseront dans les coups. Ce sera la mission de Kevin Van Melsen, Frederik Backaert, Aimé De Gendt et Xandro Meurisse. "Frederik Backaert a l’avantage d’avoir roulé le Tour par le passé. Il sait comment s’y prendre pour sortir au bon moment. Pour Aimé De Gendt et Kevin Van Melsen, ce sera une découverte. Xandro Meurisse devra également rouler de manière offensive mais nous n’allons pas l’envoyer devant sur une étape plate. Il sera réservé pour les parcours accidentés ou pour les étapes de transition", commente le directeur sportif Steven De Neef.

Avec Maxime Monfort, le Hombourgeois Kevin Van Melsen sera l’un des deux Wallons présents sur ce Tour. "Je ne me faisais plus aucune illusion. C’est une belle surprise après ma déception d’il y a trois ans. C’est une récompense pour tous les sacrifices que j’ai effectués durant ma carrière. Je vais apprendre beaucoup de choses mais je ne sais pas dans quoi je mets les pieds. Mon rôle sera de me glisser dans une échappée pour montrer le maillot et de protéger Guillaume Martin dans la plaine. J’espère terminer le Tour au caractère."

Le mot de la fin revient au sélectionneur Rik Verbrugghe. "Nous sommes présents en nombre cette année et cela peut avoir son influence. Nous avons des coureurs de qualité qui peuvent finir une course. De plus, il y a beaucoup d’étapes de transition où les fuyards ont une chance d’aller au bout et là je vois des gars costauds comme Greg Van Avermaet, Dylan Teuns et Tiesj Benoot en gagner une."