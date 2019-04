1969 : Merckx, le " Cannibale ", avalait aussi Critériums et " Kermesses "

A moins de trois mois du Grand Départ du Tour de France (le 6 juillet prochain), à Bruxelles pour commémorer les 50 ans de la première des cinq victoires d’Eddy Merckx dans ce monument mythique, inégalable, du cyclisme, le 20 juillet 1969, revenons avec Freddy Havelange sur une année 1969 " particulière " pour Merckx. Celle où il a reçu ce surnom de " Cannibale ", de la part d’un coureur français de l’époque, Christian Raymond, repris ensuite par l’ensemble de la presse, puis adopté par tous dans la culture sportive populaire.

Eddy Merckx a remporté quasiment une course sur trois auxquelles il a participé durant sa carrière professionnelle (1965-1978). Des courses par étapes (classement final et/ou étapes) aux courses d’un jour (les Classiques), en passant par ces Critériums et " Kermesses " (courses locales en circuit). Et il a gagné au moins une fois chacune des courses professionnelles se son époque, à l’exception de " Paris-Tours ", " Bordeaux-Paris " et du " Championnat de Zürich ". Phénoménal.

Freddy Havelange se souvient, il a connu et suivi toute la carrière de Merckx

Freddy Havelange, encore aujourd’hui speaker de courses, est une encyclopédie vivante du cyclisme (wallon en particulier, mais pas seulement). Il a connu Eddy Merckx même avant ses débuts comme professionnel : " Il avait déjà été, notamment, Champion du monde amateurs en 1964 … Champion de Belgique débutants en 1962. Le milieu le connaissait, évidemment. Il gagne son premier " Milan-San Remo " en 1966, son deuxième en 1967. Il est aussi Champion du monde en 1967. La même année, il gagne " Gand-Wevelgem " et " La Flèche wallonne ". On sentait arriver le champion que la Belgique attendait depuis 30 ans, principalement pour le Tour de France, après la dernière victoire d’un Belge, Sylvère Maes en 1939. "

Merckx confirme, s’il le fallait, en 1968, gagnant de grandes courses et aussi des courses locales

Le plus grand coureur cycliste du XXe siècle (titre décerné par l’UCI) remporte en 1968 le Tour d’Italie (plus le classement par points et le classement de la montagne, et quatre étapes). Il remporte notamment le Tour de Romandie, " Paris-Roubaix ", le Tour de Catalogne. Mais au-delà de ça, souligne Freddy Havelange, " Il gagne aussi des " Kermesses. Eddy courait tout, et toujours pour gagner ! ".

Et ceci se confirmera, avec plus d’ampleur, en 1969. Il gagne, entre autres, à nouveau " Milan-San Remo ", le Tour des Flandres, " Liège-Bastogne-Liège ", " Paris-Nice " et … le Tour (avec 7 victoires d’étape). Ce qui ne l’empêche pas de gagner ensuite le Critérium d’Alost (le lendemain de son sacre à Paris), puis celui de Woluwé-Saint-Lambert le 23 juillet, et celui d’Auvelais (entité de Sambreville aujourd’hui) le 20 août. Tout en étant sur le podium de cinq autres Critériums, en gagnant trois " Kermesses " et en étant 2e de deux autres, durant l’été 1969, jusqu’au début de l’automne.

Eddy était insatiable, courir pour gagner, quel que soit le niveau de la course

Eddy Merckx se présentait à une course, quel que soit le niveau, pour gagner. Et il a souvent gagné : 525 victoires sur route (dont 80 en amateurs), plus 112 victoires en Critériums et 333 en " Kermesses " ! … Ajoutons 98 victoires sur piste, et deux en cyclo-cross.

Freddy Havelange se souvient avec émotion du Critérium d’Auvelais, avec quelques regrets : " Il y a toujours eu très peu de Critériums en Wallonie. Celui d’Auvelais (six éditions, de 1964 à 1969), organisé par le club local, la Pédale Sarthoise, a été le seul à durer plus que d’autres. Il y en a eu, en général un seul, à d’autres époques, à Namur, Sombreffe, Ottignies, etc, mais rien d’autre. En 1969, justement, 22 Critériums en tout, dont 19 en Flandres. C’est dommage, parce que la culture cycliste est aussi importante en Wallonie. Et de nos jours, il n’en existe plus que quelques-uns en Flandres. Plus aucun en Wallonie. "

Un critérium n’est pas une " Kermesse "

Il faut préciser qu’un Critérium (précisément " d’après Tour ") est avant tout un " show ", où l’on invite une trentaine de coureurs ayant participé au Tour. De préférence les meilleurs (qui portent d’ailleurs à cette occasion leur maillot jaune, vert, à pois, etc), et qui reçoivent une prime à la participation. Le " show " est joué jusqu’au bout, alors qu’en général on a déjà déterminé qui allait gagner.

Freddy Havelange : " Dans un Critérium, tout est " arrangé ", et c’est effectivement un show. Un spectacle. Les coureurs jouent le jeu, mais les spectateurs ne s’en rendent pas compte. La course doit faire à peu près 80 kilomètres, sur un circuit de 3 ou 4 kilomètres. Il n’y a plus aujourd’hui que quelques Critériums, en Flandres ! " … Il ajoute : " Une " Kermesse ", comme il n’en existe qu’en Belgique, c’est différent. C’est souvent plus long, 150/160 kilomètres, parfois en ligne, parfois en circuit local pour la finale, sans invitation. Et là, il est vrai que les " petits arrangements " pour les primes s’organisent entre coureurs. Mais ce sont souvent des primes " ridicules ". Dans ces " Kermesses ", chacun vient souvent seul, pour son propre compte. Ce ne sont pas des " vraies courses ", ni des classiques. ".

Mais bon, en 1969, autre époque, Merckx courait tout, et gagnait beaucoup

Freddy Havelange : " C’est une époque révolue. N’imaginez pas que de nos jours on puisse voir un Froome ou un Thomas participer à un Critérium ! Ils coûteraient déjà trop cher à l’organisateur (en Belgique, en général un club local). Dans les années ’60-’70, c’était différent. On venait chercher des primes, et c’était modeste. Merckx et d’autres n’ont fait que ça. Mais il reste quand même qu’Eddy s’est toujours engagé dans n’importe quelle course pour gagner, et l’a fait une fois sur trois dans sa carrière. Il l’a fait à Auvelais, le 20 août 1969. "

Aujourd’hui, il n’y a quasi plus de courses locales en Wallonie.