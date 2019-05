Zakarin s'impose au sommet à Lago Serrù, Polanc reste en rose

Ilnur Zakarin a remporté ce vendredi la 13e étape du Giro, la première grande étape de montagne de ce Tour d’Italie, avec trois cols de première catégorie, dont la montée finale vers Lago Serrù, une ascension de 34 kilomètres à 5% de moyenne. Le Russe s’impose devant Mikel Nieve et Mikel Landa. Le Slovène Jan Polanc conserve le maillot rose.

L’étape a été parcourue sur un tempo très élevé toute la journée. Pendant la première de course, aucune échappée ne parvient à sortir du peloton. Il faut attendre le Colle del Lys, la première difficulté répertoriée de la journée pour un voir un groupe se dessiner à l’avant. Dans ce groupe, on retrouve Bauke Mollema (6e au classement général) avec trois équipiers, Andrey Amador (9e) Ilnur Zakarin (12e), Davide Formolo (25e). Dans le peloton, la formation Jumbo-Visma est contrainte de contrôler pour ne pas laisser Mollema reprendre trop de temps. L'avance maximale de l'échappée a été de 3 minutes.

Dans la seconde difficulté de la journée, alors que l’écart avoisine encore les deux minutes, l’équipe Astana prend les commandes du peloton déjà fort réduit. Parmi les coureurs en difficulté, on retrouve le maillot rose Jan Polanc. Le Slovène parvient à recoller dans la descente. Au pied de la dernière ascension, les échappées comptent toujours plus de 2 minutes d’avance. À 16 kilomètres de l’arrivée, Mikel Landa est le premier à attaquer dans le groupe des favoris. Cette accélération fait exploser le groupe. Le maillot rose Polanc ainsi que Simon Yates se retrouvent en difficulté. L’Espagnol de la formation Movistar revient sur ses équipiers Carretero et Amador qui ont décroché de l’échappée, pour lui donner quelques relais. Au même moment, Miguel Angel Lopez subit un problème mécanique et se retrouve dans le groupe de Yates et Polanc.

À l’avant, il ne reste plus que Bauke Mollema, Ilnur Zakarin et Mikel Nieve. À 5 kilomètres du but, Zakarin passe à l’offensive. Le Russe s'envole vers la victoire d'étape en solitaire. Mikel Nieve passe en deuxième position. Landa complète le podium à 1min20. Les autres favoris, Primoz Roglic et Vincenzo Nibali arrivent à près de trois minutes, Lopez et Yates perdent encore plus de terrain.

Au général, Polanc conserve son maillot de leader mais derrière lui, le classement est chamboulé. Roglic est toujours deuxième devant Zakarin et Mollema.