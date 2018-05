Wellens vainqueur en costaud de la 4e étape du Giro à Caltagirone

Tim Wellens (Lotto-FixAll) s'est imposé dans la 4e étape du Tour d'Italie. Notre compatriote s'est montré le plus fort dans le mur final à Caltagirone. Rohan Dennis (BMC) conserve le maillot rose de leader.



Idéalement placé au pied, le vainqueur de la Flèche Brabançonne a attendu le bon moment pour placer son accélération. Il a devancé le Canadien Michael Woods (EF Drapac) et l'Italien Enrico Battaglin (Lotto-Jumbo).



"Je suis très content de cette victoire qui arrive assez rapidement dans ce Giro. On va pouvoir rouler sans pression. Quand on roule sans stress, on preste mieux", a-t-il réagi juste après l'arrivée.



Le Limbourgeois se replace à la 4e position du Général à 19 secondes de Dennis. "Je pense que ce n'est pas vraiment possible de m'emparer du maillot rose. je suis un peu trop loin. Mais je suis bien sûr, très heureux avec cette victoire".



Tim Wellens confirme sa forme étincelante cette saison. Il a déjà gagné à Majorque (Trofeo Serra de Tramuntana), à la Ruta del Sol (4e étape et Général), et à la Flèche Brabançonne.



L'échappée du jour a réuni cinq coureurs (Barbin, Mosca, Jaurégui, Belkov, Frapporti). Ses derniers rescapés ont été repris à 13 kilomètres de l'arrivée, avant la montée vers Caltagirone. Dans le final, l'Italien Valerio Conti a pris les devants mais a été repris aux 3 kilomètres.



Le Britannique Chris Froome (Sky), retardé par une cassure dans le final, a perdu une poignée de secondes dans cette première des trois journées en Sicile.