Wellens, malade, abandonne le Giro

Tim Wellens ne prendra pas le départ de la 14e étape du Giro, qui doit mener le peloton au sommet du Monte Zoncolan. Le coureur de Lotto-Soudal est malade.



Il souffre de la gorge, d'un début de bronchite et il a eu de la fièvre ce vendredi après l'étape, a annoncé son équipe.



"Le laisser poursuivre la course n'était pas une option", assure le docteur Steven Bex. "Les derniers jours son corps a lutté contre une laryngite et une bronchite, qui sont des conséquences de la fatigue. Ce Giro a été éprouvant pour tous les coureurs à cause des voyages, des longs transferts et des étapes".



Wellens s'est illustré sur ce 101e Giro. Il a gagné de manière impressionnante la 4e étape et dominant les meilleurs dans une arrivée en cote à Caltagirone. On l'a ensuite vu à l'attaque à plusieurs reprises dans le final.



"Ce n'est jamais gai d'abandonner un grand tour", regrette le vainqueur de la Flèche Brabançonne. "Grâce à ma victoire d'étape, je peux dire que mon Giro a été une réussite, même si j'aurais aimé en gagner une deuxième."



"Après le transfert en Sicile, j'ai eu du mal à trouver le sommeil et cela ne s'est pas arrangé quand on a rejoint l'Italie", explique-t-il. "On voit la fatigue dans le peloton et la bataille pour le Général doit encore commencer. Je vais prendre quelques jours de repos et j'espère reprendre l'entraînement par la suite".