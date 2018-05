Vliegen: "On va pouvoir rouler offensif"

Le Hervien Loïc Vliegen entame ce vendredi le premier Giro de sa carrière. Le coureur BMC de 24 ans a déjà l'expérience d'un grand tour puisqu'il a disputé la Vuelta 2017 (112ème du classement final et une victoire d'étape sur le chrono par équipes). Dans une équipe BMC qui ne comprend ni grand leader pour le général, ni grand sprinteur, Vliegen veut avant tout voir l'arrivée à Rome. Mais il espère pouvoir rouler "offensif".

"L'objectif est de terminer" "J'ai été écarté des courses pendant un mois. Au départ on imaginait une revalidation et une guérison de deux mois. Mais finalement, ça a été beaucoup plus vite que prévu. J'ai repris la compétition à la Flèche Wallonne et à Liège-Bastogne-Liège. Ce n'était pas trop mal car je revenais tout de même d'une fracture du scaphoïde (poignet). Et ce n'est pas facile de rouler à vélo avec ce type de blessure. Sur ce Giro, mon principal objectif est de terminer la course, comme l'an dernier sur la Vuelta. Et pourquoi pas viser une étape ou l'autre ? Ensuite, on pourrait envisager le Tour de France en 2019. Chaque coureur de l'équipe va avoir une carte à jouer sur les étapes, on va pouvoir rouler offensif", explique Loïc Vliegen.

De la chaleur et du vent dans le désert "Il fait très très chaud, on flirte avec les 40°C. Les premières étapes s'annoncent chaudes, le vent est aussi assez fort donc on pourrait voir des bordures. Certaines équipes vont sans doute essayer de faire une décision dans la traversée du désert (ndlr: prévue sur la 3ème étape) avant de rejoindre la Sicile et la montagne".

'Safe' et sécurisé "C'est assez spécial de débuter dans un pays comme Israël. Jérusalem est une ville où on sent la religion très présente. C'est sûr que les gens ne sont pas vraiment habitués de voir des coureurs cyclistes, mais ils sont heureux d'accueillir l’événement. C'est vrai que la Syrie et la guerre sont proches, mais une fois arrivé ici, je peux dire que c'est très 'safe' et très sécurisé".

Les équipes avec des véhicules ... loués "Ce premier grand départ hors de l'Europe demande beaucoup de logistique. Du côté de l'organisateur, il y a énormément de travail là derrière pour ces trois premières étapes israéliennes. Dans notre équipe aussi. Il faut faire venir tout le matériel et tout ce dont on a besoin pour vivre ici en tant que cycliste. On n'a pas les traditionnels véhicules de l'équipe: pas de bus, pas de camion mécanique, pas de voitures pour les directeurs sportifs. C'est l'organisation qui a loué des véhicules sur place pour les équipes. Chaque formation dispose de trois véhicules qui sont 'stickés' (ndlr: lettrés) aux couleurs de l'équipe. Ça démontre un peu l'organisation qu'il y a ici", détaille Loïc Vliegen.