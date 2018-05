Victor Campenaerts ne reprendra pas le départ ce mercredi au Giro

Victor Campenaerts ne sera pas au départ de la 17e étape du Tour d'Italie mercredi. C'est ce qu'a fait savoir son équipe Lotto Soudal mardi soir. Le champion d'Europe en titre du contre-la-montre avait conclu la 16e étape du Giro, un contre-la-montre de 34,2 kilomètres, en 11e position mardi. Il avait fait de ce chrono l'un de ses objectifs principaux de son Tour d'Italie.

"Je suis vraiment déçu de mon résultat aujourd'hui", a commenté Campenaerts sur le site internet de l'équipe belge mardi soir.

"C'est un sentiment naturel lorsque l'on démarre ce chrono avec de grosses ambitions. Je n'ai pas reçu de signaux négatifs cette semaine et je ne veux pas me chercher d'excuses. Mais il y a deux jours, j'ai réussi à produire plus de puissance pendant 40 minutes que ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est évidemment quelque chose dont on ne s'attend pas lorsque l'on est un professionnel du chrono", a expliqué l'Anversois.

"Dans les contre-la-montre qui arrivent en début de compétition, je parviens à rivaliser avec les meilleurs au monde. Mais lorsqu'ils arrivent plus tard comme aujourd'hui sur le Giro, je perds un peu de pourcentage de ma forme. C'est donc là-dessus que je dois travailler à l'avenir". "Le chrono d'aujourd'hui était donc ma dernière sortie sur le Giro de cette année. En concertation avec l'équipe, j'ai décidé de ne pas aller plus loin. Je veux désormais me concentrer sur d'autres objectifs comme le Critérium du Dauphiné par exemple. Après quelques jours de repos en Belgique, je me focaliserai sur cette course pour tenter d'y accrocher un bon résultat".