Valverde ne sera pas au départ du Giro à Bologne

Le champion du monde espagnol Alejandro Valverde ne sera pas au départ du prochain Tour d'Italie qui débute le 11 mai à Bologne par un contre-la-montre individuel. Son équipe Movistar a annoncé vendredi que son coureur n'était pas suffisamment remis de son oedème osseux au sacrum.

'El Imbatido', 39 ans, est tombé le jeudi précédant Liège-Bastogne-Liège et a d'ailleurs dû abandonner à plus de cent kilomètres de l'arrivée sur les routes de La Doyenne. Le natif de Murcie n'avait pourtant jamais caché son envie de participer au Tour d'Italie, qu'il avait découvert avec une victoire d'étape et la troisième place du général à la clé, il y a deux ans.

"C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir disputer ce grand tour qu'est le Giro", a écrit le vainqueur du Tour d'Espagne 2009 sur Twitter. "Mais je dois faire attention à mon corps et récupérer entièrement pour affronter le reste de la saison. Valverde n'a encore remporté qu'une seule course cette saison, la 3e étape de l'UAE Tour (WorldTour) le 26 février.

L'Espagnol Mikel Landa devrait donc être l'unique leader de la formation espagnole sur le Giro, qui se ponctuera le 2 juin à Vérone.