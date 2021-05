Un Remco Evenepoel fier, heureux et les larmes aux yeux après la 1ère étape du Giro

Remco Evenepoel (BEL, Deceuninck-Quick Step) s’est classé 7ème du chrono d’ouverture du Giro, à 19 secondes du vainqueur Filippo Ganna (ITA, INEOS Grenadiers). Le Belge était satisfait après ce retour à la compétition. "Je suis heureux car je n’aurais jamais cru à un TOP 10 aujourd’hui", déclare au micro de la RTBF le jeune coureur belge.

"Quand je vois les gars autour de moi, ce sont tous des coureurs autour des 70 kg ou plus. Et moi, je suis là avec mes 60 kg ! Je peux être heureux et fier de ma prestation. Me voir en rose était un peu fou. On a choisi avec l’équipe que je perde du poids et ça devient du coup un désavantage dans le chrono. João Almeida et moi avons 20 secondes d’avance sur les autres grimpeurs, c’est du bon travail. Mais la route est encore longue".

"Au niveau de l’émotion, c’était très spécial. J’avais plein de frissons au moment de monter sur le podium pour m’élancer. J’avais les larmes aux yeux quand le public a crié mon nom au départ", conclut Remco.