"Un jour de libération" pour Esteban Chaves

Le Colombien Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) a vécu "un jour de libération" vendredi en remportant la 19e étape du Giro.

"C'est juste du bonheur ! Je me déleste d'un gros poids" a réagi Chaves. "C'était un jour de libération après tous les problèmes rencontrés. Dans la dernière montée, je ne sais pas combien de fois j'ai pu attaquer. Mais il fallait y croire. J'ai tout donné sur la dernière attaque. Le plus important est d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. Michael Rogers et Mark Cavendish ont eu aussi cette maladie (virus d'Epstein-Barr), ils sont revenus. Au début, j'ai douté. Puis, après le diagnostic, on sait quelle route il faut prendre. J'avais peur de ne pas retrouver le niveau. Maintenant, j'ai montré que je peux le faire. Et le refaire."