Tour d'Italie: Nibali entouré par Ciccone et une garde rapprochée italienne

Vincenzo Nibali, 15e dimanche au Mondiaux d'Imola, connaît le nom des sept équipiers qui l'entoureront pour la 103e édition du Giro d'Italie. Double vainqueur de l'épreuve (2013 et 2016), le leader de l'équipe Trek-Segafredo visera un 3e succès pour sa 9e participation. Le Requin de Messine aura également l'opportunité de monter sur le podium une 7e fois après ses deux 2e places en 2010 et 2019 et ses deux 3e places en 2010 et 2017.

Pour atteindre cet objectif, le Sicilien de 35 ans pourra compter sur une sélection très italienne avec Giulio Ciccone, Gianluca Brambilla et Nicola Conci pour lui prêter main forte en montagne puis Jacopo Mosca et son frère Antonio Nibali pour l'aider sur des terrains moins exigeants.

Le Français Julien Bernard et le Néerlandais Peter Weening devraient également être des équipiers précieux.

“Comme jamais auparavant, nous avons décidé de construire notre équipe autour d'un seul leader, Vincenzo Nibali, et avec l'unique objectif de poursuivre le rêve rose", a expliqué le patron de l'équipe Trek-Segafredo Luca Guercilena. "Nous avons sélectionné un groupe compact et concentré sur cet objectif du classement général. Nous avons une grande confiance en les capacités de Vincenzo, en son expérience, sa personnalité et son professionnalisme."

Le directeur sportif de l'équipe Adriano Baffi s'attend à voir Nibali émerger en troisième semaine dans la montagne. "J'imagine un Giro en crescendo, un peu comme les difficultés qui se présenteront sur ce parcours et à l'image de ce à quoi Nibali nous a habitués ces dernières années."

La sélection Trek-Segafredo:

Vincenzo Nibali (ITA), Giulio Ciccone (ITA), Gianluca Brambilla (ITA), Pieter Weening (NED), Julien Bernard (FRA), Jacopo Mosca (ITA), Nicola Conci (ITA), Antonio Nibali (ITA)