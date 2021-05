Tour d'Italie : "Faire mieux que la deuxième place sera difficile" concède Jai Hindley

Jai Hindley, 24 ans, a terminé deuxième du Tour d'Italie l'année dernière derrière Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers). Le coureur de DSM a été dépossédé du maillot rose lors du contre-la-montre de Milan. Cette deuxième place reste tout de même un succès inattendu. "J'aimerais courir au même niveau que lors du Giro 2020", a déclaré l'Australien jeudi.

"Bien sûr, les résultats sont importants et on veut toujours bien faire. Mais faire mieux que cette deuxième place sera difficile. Si je parviens à rouler au même niveau qu'en 2020 ou mieux, je serai très satisfait." Pour l'instant, les résultats de Hindley n'ont rien d'extraordinaire. Il y a eu la chute dans le Tour des Alpes, qui l'a empêché de terminer l'épreuve. Mais avant cela, il n'a pas non plus atteint l'arrivée du Tour de Catalogne. "Cette chute a été gênante. Mais j'ai eu peu de désagréments, quelques points de suture au genou. Le plan était de me ménager pendant quelques jours après le Tour des Alpes en vue du Giro et c'est maintenant que je dois y aller. Dans l'ensemble, cela n'a pas perturbé ma préparation pour le Giro."

►►► À lire aussi : De l’effroyable chute jusqu'au Giro : Les 9 derniers mois de Remco Evenepoel en 9 dates clés

"Il y a quelques étapes délicates la première semaine, mais au final, tout se résume à être en tête la dernière semaine", a ajouté Hindley. "C'est un Giro pour les grimpeurs et il y a moins de kilomètres en contre-la-montre. C'est une bonne chose pour moi. La troisième semaine sera difficile avec les nombreuses arrivées au sommet. Mes performances de l'année dernière m'ont donné beaucoup de confiance et je me sens bien dans l'équipe (malgré des rumeurs selon lesquelles il partira en 2022, ndlr). Je veux traduire cela dans un bon résultat."