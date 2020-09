Tour d'Italie: Astana remplace deux cyclistes positifs au Covid-19

L'équipe Astana a annoncé mercredi qu'elle remplace deux coureurs dans sa sélection pour le Giro, qui débutera samedi en Sicile. Le duo de cyclistes a été en contact étroit avec leur coéquipier Zhandos Bizhigitov qui a été testé positif au coronavirus. Il s'agit des Kazakhs Yuriy Natarov et Vadim Pronskiy. Ils sont remplacés par le Danois Jonas Gregaard Wilsly et le Colombien Rodrigo Contreras. Les deux coureurs devaient faire leurs débuts au Tour d'Italie.

Alexey Lutsenko d'Astana a également été testé positif au Covid-19 dimanche avant le Championnat du monde mais il ne présente aucun symptômes pour le moment. Il est actuellement en isolement en attendant les résultats de ses nouveaux tests.

Jakob Fuglsang est le leader de l'équipe pour le Tour d'Italie. Le Danois de 35 ans a des ambitions sur le Giro. Pour cela il peut compter sur le Colombien Miguel Angel Lopez, troisième du Giro en 2018, septième l'année dernière et sixième du Tour ainsi que sur le Russe Aleksandr Vlasov. Les Italiens Manuele Boaro et Fabio Felline et l'Espagnol Oscar Rodriguez complètent la sélection.

Sélection Astana: Jakob Fuglsang (Dan), Miguel Angel Lopez (Col), Aleksandr Vlasov (Rus), Rodrigo Contreras (Col), Jonas Gregaard (Dan), Manuele Boaro (Ita), Fabio Felline (Ita), Oscar Rodriguez (Esp)